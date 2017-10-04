ЕБРР объявил о закрытии региональных отделений в России

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в 2018 году закрыть пять офисов в российских городах за исключением офисов в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил официальный представитель финансового института.

По его словам, ЕБРР провел оценку необходимости сохранения представительств в России и принял решение закрыть пять офисов — в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре.

«Двух офисов — в Москве и Санкт-Петербурге будет достаточно для ведения операций ЕБРР в России», - сказал представитель.

Как известно, акционеры ЕБРР в июле 2014 года приняли решение заморозить инвестиции в новые проекты в РФ из-за осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы. Объем инвестиционного портфеля ЕБРР в текущие проекты в РФ составляет 3,7 млрд евро. Россия решение о такой заморозке считает неправомерным и вредным для самой организации.