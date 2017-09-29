Размер Нобелевской премии увеличили на миллион шведских крон

Совет директоров Нобелевского фонда решил увеличить размер Нобелевской премии в 2017 году на 1 миллион шведских крон, теперь ее размер будет составлять 9 миллионов, об этом сообщается на сайте премии.

"Мы рады сообщить, что в этом году мы поднимаем сумму премии на один миллион шведских крон", — заявил председатель фонда. Отмечается, что это решение совет директоров принял 14 сентября.

Размер премии до 2011 года составлял 10 миллионов шведских крон, но потом был уменьшен до восьми.

Объявление лауреатов Нобелевской премии 2017 года начнется со 2 октября, отмечается на сайте.

Нобелевский фонд — частная организация, основанная в 1900 году для управления финансами и администрированием Нобелевских премий.