Lloyd's прогнозирует убыток от ураганов "Харви" и "Ирма" в размере $4,5 млрд

Lloyd’s of London прогнозирует чистый убыток в размере $4,5 миллиарда в связи с обрушившимися на США ураганами “Харви” и “Ирма”, что, по словам аналитиков, пробьет брешь в капитале страховщика и ударит по прибыльности.

Хотя убытки от природных катастроф были невысоки в последние годы, включая первую половину этого года, ситуация изменится во втором полугодии, заявила гендиректор Lloyd’s Инга Бил в четверг после публикации результатов компании.

“Во втором полугодии ситуация будет совершенно иной - это не только ураганы, но и землетрясения в Мексике, наводнения и тайфуны в Азии, - сказала Бил Рейтер. - Сезон ураганов еще продолжается, землетрясения могут произойти в любое время”.

Lloyd’s отчиталась о падении прибыли на 16 процентов в первой половине 2017 года.

Синдикаты Lloyd’s уже выплатили более $160 миллионов в качестве страхового возмещения пострадавшим от урагана “Харви” и более $240 миллионов в связи с ураганом “Ирма”, сообщила Бил.

Она добавила, что пока рано оценивать убытки от урагана “Мария”, который привел к серьезным разрушениям в Пуэрто-Рико и, по прогнозам некоторых аналитиков, сулит более крупные страховые потери, нежели ураганы “Харви” и “Ирма”.

Прибыль до уплаты налогов Lloyd’s за шесть месяцев, завершившихся 30 июня, составила 1,22 миллиарда фунтов стерлингов ($1,63 миллиарда) по сравнению с 1,46 миллиарда фунтов годом ранее, хотя, по словам Бил, падение прибыли отчасти обусловлено колебаниями валютных курсов.

Доходность капитала опустилась с 11,7 процента до 8,9 процента на фоне низких процентных ставок.

Совокупные премии Lloyd’s увеличились до 18,9 миллиарда фунтов стерлингов с 16,3 миллиарда в прошлом году, а комбинированный коэффициент, который характеризует эффективность страховой деятельности, улучшился до 96,9 процента с 98 процентов в 2016 году. Значение ниже 100 процентов является индикатором прибыли.