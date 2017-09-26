Бундестаг нового созыва обойдется налогоплательщику дороже на 200 миллионов евро

Содержание бундестага нового созыва обойдется налогоплательщикам ФРГ в ближайшие четыре года дополнительно более чем в 200 миллионов евро. Об этом сообщает издание Bild во вторник.

В связи с увеличением количества членов бундестага на 79 человек, на одни только зарплаты "дополнительных" депутатов и выплаты их помощникам ежегодно будут выделяться около 33 миллионов евро.

Зарплата каждого депутата составит около 9500 евро в месяц плюс необлагаемые налогом выплаты в размере 4318 евро. Суммарно на всех помощников один депутат может тратить почти 21 тысячу евро в месяц. Помимо этого, у депутатов есть право на компенсацию расходов за технику и материалы для своих офисов - на это каждому члену бундестага будет выделяться 12 тысяч евро в год. Общая стоимость внутригерманских и зарубежных командировок депутатов бундестага составит почти 15 миллионов евро.

Финансирование парламентских фракций также приведет к увеличению расходов. Каждая фракция в бундестаге получает 411 313 евро ежемесячно, а также дополнительно более 8500 евро на каждого депутата. Оппозиционным фракциям полагается еще 15-процентная надбавка.

Как следует из публикации Bild, немалые суммы в виде пособий также будут выделены бывшим депутатам, которые из-за результатов выборов потеряли свои места в бундестаге. ХДС/ХСС и СДПГ вместе не досчитались 105 депутатов, вместо которых пришли представители СвДП и АдГ.