Минфин РФ бросает 800 млрд рублей из бюджета на спасение банков

Минфин России в пожарном порядке заливает сотни миллиардов рублей из бюджета в банковскую систему после того, как за три недели сразу два банка из топ-15 - "Открытие" и Бинбанк - пошли ко дну, сдались ЦБ и были де-факто национализированы, пишет finanz.ru.

Во вторник Казначейство РФ разместило в банках на депозитах 300 млрд рублей на 42 дня под среднюю ставку 8,17% годовых. Из них 150 млрд рублей пришлось на пролонгацию вложений прошлого месяца. Оставшиеся 150 млрд - это новые деньги и чистый приток в банковскую систему, следует из оперативной статистики ведомства.

В среду состоялся еще один, внеплановый аукцион на 250 млрд рублей. Спрос (436 млдр рублей) почти вдвое превысил предложение, заявки подали пять банков. Но деньги, как и во вторник, достались лишь двум из них - на 84 дня под 8,25% годовых.

На четверг объявлено одно размещение. Казначейство снова предложит банкам бюджетные деньги - на этот раз 200 млрд рублей со сроком 124 дня.

Еще 202 млрд рублей банки получили в понедельник-среду через операции репо с Минфном, закладывая имеющиеся у них на балансе облигации федерального займа.

Итого с начала недели из федерального бюджета в банковскую систему поступило 602 млрд рублей, а если спрос сохранится и на аукционе в четверг, то общая сумма вливаний превысит 800 млрд рублей.

Как правило, депозитные аукционы Минфина проходят раз в неделю, на этой же их состоялось сразу три. "Вполне вероятно, что рост задолженности по депозитам Казначейства прямо или косвенно связан с банком "Открытие", - говорит аналитик ФК "Уралсиб" Ирина Лебедева.

В июле-августе для некогда крупнейшего частного банка РФ Центробанк "напечатал" 1,062 триллиона рублей, которые были выданы ему в виде кредитов репо, чтобы покрыть отток корпоративных клиентов и частных вкладчиков, забравших в сумме больше трети всех средств со счетов.

В среду, судя по статистике ЦБ, "Открытие" вернул половину суммы - почти 500 млрд рублей. Вливания из бюджета заменят эти деньги, говорит Лебедева.

"Возможно, что средства привлекли банки, которые увеличили объемы кредитования "Открытия" на межбанковском рынке", - объясняет она: после того, как банк перешел под контроль ЦБ, на него снова могли открыть лимиты.

Сам "Открытие" с деньгами государства формально работать не может: агентство АКРА в июне присвоило ему слишком низкий рейтинг, после чего госструктуры начали закрывать счета, что в конечном итоге и стало последней каплей перед коллапсом.

За август его капитал схлопнулся почти вдвое - с 270,8 до 158 млдр рублей, согласно отчетности на сайте ЦБ. В реальности же капитала нет вовсе - он списан полностью, сообщил в среду возглавивший "Открытие" Михаил Задорнов.

По его словам, ЦБ открыл для банка кредитную линию на триллион рублей. Полное "выздоровление" "Открытия" займет 3-4 года, сообщил Задорнов.