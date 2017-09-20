Последнее обновление: 20.09.2017 18:03

Германия выплатит Турции 80 млн евро по соглашению о миграции, сообщили СМИ

Правительство ФРГ намерено в октябре выплатить Турции еще 78,7 миллиона евро в рамках соглашения по миграции, сообщает таблоид Bild со ссылкой на ответ правительства на парламентский запрос "Зеленых".

"Федеральное правительство в октябре собирается выплатить Турции еще 78,7 миллиона евро в рамках сделки по беженцам", - пишет издание.

Отмечается, что таким образом сумма немецких выплат Анкаре по этому соглашению возрастет до 314,6 миллиона евро. Всего Евросоюз должен выплатить Турции 3 миллиарда евро. Общая сумма выплат Германии по договоренности должна составить 427,5 миллионов евро.

Соглашение между Анкарой и Брюсселем было заключено в марте 2016 года и было направлено на борьбу с неконтролируемым перемещением в Европу растущего числа беженцев, которое заметно увеличилось после разрастания гражданской войны в Сирии. В соответствии с договоренностью, все нелегальные мигранты, оказавшиеся в Греции, должны отправляться обратно в Турцию, а Евросоюз, в свою очередь, обязался за каждого высланного нелегального мигранта принимать у Турции одного легального. Размещение нелегальных мигрантов в Турции Евросоюз обязался обеспечивать за свой счет.

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