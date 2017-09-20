"Газпрому" не хватает $5 млрд

"Газпром" намерен увеличить привлечение долга, чтобы покрыть дыру в бюджете, который "трещит по швам" из-за мегапроектов по строительству трубопроводов в обход Украины и в Китай.

Несмотря на ежегодную принимаемую программу оптимизации затрат, газовый холдинг снова не вписался в изначальную смету, а общая сумма его капитальных вложений на 217,3 млрд рублей превысит план. Об этом пресс-служба компании сообщила на прошлой неделе, пишет finanz.ru.

"Увеличение бюджета по мере приближения конца года - обычное дело для "Газпрома", - утверждают аналитики Сбербанк CIB Алекс Фэк и Валерий Нестеров. Новая сумма капвложений составит 1,128 триллиона рублей.

Чтобы выполнить план, "Газпрому" привлечет займы 290 млрд рублей, или порядка 5 млрд долларов. В результате на начало 2017-го чистый (то есть не покрытый денежными резервами) долг "Газпрома" выйдет на новый исторический рекорд - 40 млрд долларов, или 2,3 триллиона рублей, прогнозирует Сбербанк CIB.

Деньги нужны на строительство трубопроводов, оплатить которые за счет собственных доходов компания не может. В общей сложности "Турецкий поток", "Сила Сибири" и Nord Stream 2 обойдутся в 20 млрд долларов.

На вторую нитку "Северного потока" рассчитывал привлечь проектное финансирование - оно заменило бы часть долга "Газпрома", а также вложения от партнеров за счет более долгосрочных и более выгодных займов, напоминает аналитик Moody’s Денис Перевезенцев.

Но из-за закона о санкциях, принятого в США, банки отказались участвовать в проекте, сообщил на прошлой неделе глава австрийской OMV Райнер Зееле. По его словам, прокредитовать Nord Stream 2 предложат китайским банкам, а в крайнем случае - оплачивать стройку придется полностью из собственных средств.

У "Газпрома", впрочем, этих средств де-факто уже нет. По итогам первого полугодия "Газпром" получил от добычи и продажи газа денежный поток в 446 млрд рублей. Но работы на стройках стоили в 1,5 раза дороже - 746 млрд рублей.

Компания живет в условиях отрицательного свободного денежного потока - поступления на счета меньше, чем расходы, отмечает Fitch. Усугубляет ситуацию денежный голод федерального бюджета, для утоления которого "Газпром" отдал 116 млрд рублей в виде повышенных сборов по НДПИ.

Не будет улучшений и в 2018 году, прогнозирует Fitch: если пустить денежный поток на стройки, ничего не останется на налоги, дивиденды и погашение краткосрочных обязательств.

В общей сложности, за три года, "дыра" в бюджете "Газпрома" составит 15 млрд долларов, подсчитали в Сбербанк CIB в январе. Покрывать ее придется за счет долга.

Результаты "Газпрома" по итогам первого полугодия оказались хуже ожиданий, отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Увеличить выручку удалось лишь внутри России: подняв тарифы, с населения и бизнеса удалось собрать 466,2 млрд рублей. В Европе, несмотря на почти 20-процентный рост поставок, доход от продаж упал на 5,7%, до 1,323 трлн рублей. Сказалось то, что "Газпром" вынужден предоставлять скидки своим покупателям из-за поставок СПГ.

Крупную скидку весной после продолжавшегося более года конфликта получила также Белоруссия. В результате доход от продаж в страны бывшего СССР также упал - на 9%, до 167,1 млрд рублей.

Чистая прибыль "Газпрома" упала в 11,2 раза - до 17,376 млрд рублей. Правление из 14 человек получило вознаграждение в 1,35 миллиарда рублей.