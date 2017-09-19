Пострадавшим при терактах в Брюсселе выплатили полтора миллиона евро

В общей сложности 1,5 миллиона евро выплатило государство на сегодняшний день пострадавшим при терактах в марте 2016 года в Брюсселе, сообщило Министерство финансов Бельгии.

Как говорится в коммюнике ведомства, речь идет об удовлетворении 150 прошений об оказании экстренной финансовой помощи, поступивших в специально созданную для этого госкомиссию. На ее рассмотрении находится в общей сложности 336 обращений от пострадавших при терактах. Первые платежи были сделаны в июле 2016 года.

Страховые выплаты пострадавшим оценивались бельгийской ассоциацией страховщиков Assuralia в 160 миллионов евро.