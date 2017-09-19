Последнее обновление: 19.09.2017 17:19

Пострадавшим при терактах в Брюсселе выплатили полтора миллиона евро

В общей сложности 1,5 миллиона евро выплатило государство на сегодняшний день пострадавшим при терактах в марте 2016 года в Брюсселе, сообщило Министерство финансов Бельгии.

Как говорится в коммюнике ведомства, речь идет об удовлетворении 150 прошений об оказании экстренной финансовой помощи, поступивших в специально созданную для этого госкомиссию. На ее рассмотрении находится в общей сложности 336 обращений от пострадавших при терактах. Первые платежи были сделаны в июле 2016 года.

Страховые выплаты пострадавшим оценивались бельгийской ассоциацией страховщиков Assuralia в 160 миллионов евро.

blog comments powered by Disqus
<Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование