Последнее обновление: 18.09.2017 18:15

Трамп высказался против несоразмерного распределения финансирования ООН

Президент США Дональд Трамп высказался против несоразмерного распределения финансирования ООН между странами-членами организации.

"Мы должны добиться, чтобы никто, ни одна страна-член ООН не брала на себя непропорционально тяжелое бремя, будь то финансовое или военное", — сказал Трамп, выступая на форуме по реформированию организации.

Ранее он заявил, что финансирование ООН увеличилось с 2000 года на 140%, а количество сотрудников всемирной организации удвоилось, при этом США не видят достаточной отдачи этих инвестиций. США являются крупнейшим донором ООН.

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