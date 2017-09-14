В Швеции растет число обращений по подозрению в финансировании терроризма

Число заявлений в полицию в связи с подозрениями на финансирование терроризма сильно выросло в Швеции за последний год, сообщает Радио Швеции SR.

"Банки и другие компании в течение первого полугодия этого года сообщили о 279 случаях, что в три раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года", — сообщает радио.

В 2014 году заявлений в полицию было совсем немного – за весь год поступило 27 сообщений. По данным за весь прошлый год таких случаев было 298, поясняет радио.

Представитель финансовой полиции Швеции Ангелика Валльмарк, комментируя данные, сказала радио, что рост в статистике свидетельствует о проведенной среди компаний работе.

"Финансовая полиция провела информационную работу. Мы встречались с частными компаниями на разных форумах и в связи с различными поводами, во время которых обсудили вопрос", — сказала она.

Представитель полиции не стала говорить, какой суммы денег касаются все заявления, и пояснила, что число увеличившихся заявлений не дает какой-либо картины о числе совершенных преступлений, так как расследование таких дел трудное и требует очень много времени. До сих пор в Швеции приговор по делу о финансировании терроризма вынес лишь один суд, прошедший в 2005 году.

Чаще всего о подозрениях на финансирование терроризма сообщают сотрудники банков. С первого августа в Швеции действуют новые правила, согласно которым финансовые компании должны проверять своих клиентов для того, чтобы не допустить отмывания денег для финансирования терроризма.