Москва не заплатит ПАСЕ до восстановления прав российских парламентариев

Россия не намерена делать взносы в Совет Европы (СЕ) на работу Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) в 2018 году, пока права российских парламентариев полностью не восстановят, заявил газете "Известия" вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой.

Россия с 2016 года не направляет документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи.

Толстой напомнил, что решение о заморозке части взносов в СЕ на работу ПАСЕ было принято в связи с дискриминационной политикой организации. Эта сумма составляет около 11 миллионов евро.

"Мы считаем, что пока не будет изменен регламент ее работы, смысла нашего участия в ней нет. Я напомню, что российскую делегацию полностью лишили голоса в ПАСЕ. Пока это не будет изменено, Москва не вернется к работе в Парламентской ассамблее и, соответственно, не будет платить взносы", - подчеркнул депутат.

Толстой также отметил, что меньшинство депутатов приняло решение о лишении России полноценной возможности работать в ПАСЕ.

"Москва исходит из принципов, что ПАСЕ состоит из парламентариев стран, избираемых народом. Соответственно, лишение права голоса — то есть права выступать в ПАСЕ — является дискриминацией народа самой крупной европейской страны", - пояснил вице-спикер.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла ряд резолюций из-за позиции России по Крыму, лишив российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов и в мониторинговой деятельности. В 2016 году Россия решила не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.