Последнее обновление: 14.09.2017 16:46

Венесуэла не будет принимать доллары при расчетах за нефть

Власти Венесуэлы, стремясь ограничить влияние американских санкций на экономику страны, инструктируют экспортеров нефти не вести расчеты в долларах США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Нефтетрейдеры, работающие с венесуэльской нефтью, начали переводить платежи в евро. Госкомпания PdVSA попросила партнеров по СП открыть счета в европейской валюте.

PdVSA и министерство энергетики официальных комментариев не дают и публично о новой политике объявлено не было.

В августе правительство США ввело новые санкции в отношении Венесуэлы и ее нефтяных компаний, установив запрет на операции с новыми облигациями, выпущенными правительством Венесуэлы и нефтедобывающими компаниями страны. Кроме того, вводятся ограничения на операции с рядом существующих бондов, размещенных госкомпаниями Венесуэлы, запрещается выплата дивидендов на бумаги, находящиеся в собственности правительства страны.

Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в нарушении прав граждан и организации незаконного голосования. Каракас расценил действия США как экономическую войну. Фактически меры со стороны США изолируют страну от мировой финансовой системы.

США являются основным покупателем венесуэльской нефти.

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