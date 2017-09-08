Франция оценила ущерб от урагана "Ирма" в 200 миллионов евро

Государственная страховая компания Франции CCR оценила ущерб, который нанес ураган "Ирма" французским территориям в Карибском бассейне.

На острове Сен-Бартелеми и французской части острова Сен-Мартен разрушения оцениваются в более чем 200 миллионов евро, сообщает агентство AFP.

По словам министра заморских территорий Анник Жирарден, приоритетная задача властей – оказать медицинскую помощь и обеспечить население водой и продуктами. На втором месте общественный порядок, указала она. Министр осудила случаи мародерства, которые ей довелось наблюдать во время облета пострадавших территорий. Ранее очевидцы уже докладывали о грабежах и случаях хищения имущества на французских островах после урагана.

Франция отправит 400 полицейских на свои пострадавшие территории, сообщила Жерарден. В то же время министр юстиции Николь Беллубе заявила в эфире французского канала RTL, что на Сен-Мартен командирован представитель прокуроратуры Франции.

Ураган "Ирма" оставил в карибском регионе след опустошения. Острова Барбуда и французская часть острова Сен-Мартен, по словам властей, превратились в груду развалин. На Барбуде разрушено 95 процентов объектов собственности, в том числе 30 процентов – полностью. Примерно такая же ситуация – во французской части Сен-Мартена. Только на этих двух островах погибли, по данным МВД Франции, восемь человек. Более 20 получили ранения.