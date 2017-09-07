Совмин утвердил соглашение о предоставлении Беларуси российского госкредита на $700 млн

Постановлением Совмина № 672 от 5 сентября 2017 года утверждено соглашение между правительствами Беларуси и Российской Федерации, подписанное в Москве 30 августа 2017 года, о предоставлении о предоставлении республике кредита РФ.

"Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного документа", - говорится в сообщении правительства, размещенном на сайте.

Кредит в размере 700 млн долларов выдается сроком на 10 лет. Средства будут предоставлены в российских рублях и предназначены для рефинансирования обязательств Беларуси перед Россией по ранее полученному займу. Кредит будет погашаться двумя ежегодными траншами - в апреле и октябре, начиная с 2018 года.