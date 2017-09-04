Китай запретил операции с криптовалютами

Китай объявил незаконными операции первичного размещения токенов криптовалют.

Центробанк Китая сообщил, что все текущие ICO должны быть немедленно приостановлены.

Власти будут закрывать соответствующие онлайн-платформы, их собственники могут лишиться лицензии.

Центробанк подчеркивает, что токены не являются платежными инструментами, выданными денежно-кредитными организациями. Они не имеют правовых или денежных свойств и юридического статуса денег. В силу этого их распространение и использование в качестве валюты недопустимо.

Кроме того, Народный банк Китая в сотрудничестве с органами связи будет работать над закрытием трейдинговых платформ, оперирующих криптовалютами, и над удалением их приложений для мобильных устройств из соответствующих площадок. В регуляторе предупредили о возможном отзыве лицензий компаний, связанных с ICO.

На начало июля в Китае функционировали 43 ICO-платформы. К 18 июля были завершены 65 ICO, размещение токенов позволило компаниям привлечь $398 млн.

2 сентября курс криптовалюты биткоин превысил $5 тысяч.

ICO - операция, похожая на первичное размещение ценных бумаг на бирже (IPO), но в случае с ICO речь идет не о продаже готового бизнеса, а о продаже контракта, который описывает структуру токенов.