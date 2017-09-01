Последнее обновление: 01.09.2017 15:55

Белый дом намерен выделить жертвам "Харви" 6 млрд долларов

Правительство президента США Дональда Трампа планирует выделить около 6 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана "Харви", вызвавшего сильные разрушения в Техасе и Луизиане, сообщила газета Washington Post.

По информации издания, Дональд Трамп уже в пятницу намерен обратиться к Конгрессу с запросом о выделении средств.

5,5 млрд долларов должны быть перечислены на счет агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), остальные 450 миллионов получит Управление по делам малого бизнеса (SBA). 6 млрд станет первой частью пакета финансовой помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

Помимо этого, Дональд Трамп решил пожертвовать в фонд помощи пострадавшим от урагана "Харви" 1 млн долларов из собственных средств.

По первым оценкам экспертов, ураган "Харви" может стать самой дорогой природной катастрофой в США. Губернатор Техаса Грег Эбботт 30 августа уже заявил, что рассчитывает на правительственную помощь в размере более 100 млрд долларов.

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