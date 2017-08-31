Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2018 финансовый год

Министерство обороны Японии запросило рекордный бюджет на 2018 финансовый год (начинается 1 апреля) в размере 5,25 триллиона иен (48,6 миллиарда долларов) на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове и повышенной активности Китая в районе спорных территорий.

Согласно обнародованному на сайте японского оборонного ведомства документу, запрашиваемая сумма превышает бюджет на текущий год на 2,5%.

В частности, министерство рассчитывает на выделение ему денег на приобретение двух патрульных кораблей, шести самолетов F-35A, четырех конвертопланов Osprey, а также на строительство новой подводной лодки.

Кроме этого, ведомство запрашивает 19,6 миллиарда иен (около 178 миллионов долларов) для разработки новых радиолокационных технологий для отслеживания усовершенствованных самолетов-невидимок. На приобретение ракет ПВО с улучшенными характеристиками, в том числе, SM-3 Block 2A и PAC-3 MSE, министерство просит выделить 67,7 миллиарда иен (1,52 миллиарда долларов).

Министерство также планирует размещение наземного варианта американской системы ПРО "Иджис" (Aegis), однако точная запрашиваемая сумма пока не названа. В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с американской системой "Иджис", вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, также в этой стране имеются установки PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы.

Японское оборонное ведомство также просит выделить ему 10 миллиардов иен (около 90,5 миллиона долларов) на проведение исследований для создания средств поражения большой дальности; 7,7 миллиарда иен (69,7 миллиона долларов) — на исследования по созданию новых противокорабельных ракет; 10,7 миллиарда иен (96,8 миллиона долларов) — на модернизацию системы оперативного управления объектами ПВО.