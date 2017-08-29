Последнее обновление: 29.08.2017 17:40

Марочное вино на сумму около 250 тысяч евро украли в Париже

Более трех сотен бутылок дорогого марочного вина на сумму, превышающую 250 тысяч евро, украли в ночь на вторник из винного погреба в VI округе Парижа, передает радиостанция France Bleu.

Отмечается, что ограбленный погреб принадлежал частному лицу и находился неподалеку от Люксембургского сада.

"Воры прошли по катакомбам и просверлили стену, чтобы попасть в хранилище", — сообщили на радиостанции.

Парижские катакомбы — старые каменоломни, в которых велась добыча известняка. С конца XVIII века в части катакомб стали перезахоранивать останки парижан с кладбищ, чтобы избежать распространения смертельных заболеваний и очистить город. В настоящее время часть катакомб открыта для посещения туристами, маршрут составляет около двух километров. Общая протяженность катакомб превышает 200 километров.

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