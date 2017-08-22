Последнее обновление: 22.08.2017 09:28

Катар внедряет новые практики при поставках СПГ

Катар, крупнейший мировой производитель и экспортер сжиженного природного газа, впервые в истории осуществил поставки СПГ в более чем один порт с одного танкера.

Как сообщили катарские компании по производству и экспорту газа Qatargas и RasGas Company, они совместно зафрахтовали танкер СПГ Al Khuwair класса Q-Flex для поставки топлива различным покупателям в Бельгии и Великобритании.

СПГ было загружено на катарском терминале в Ras Laffan и доставлено для регазификации в порты Zeebrugge (Бельгия) и South Hook (Великобритания). Более никаких подробностей по объемам, срокам и стоимости сделки компании не сообщают.

Вместе с тем они отметили, что данная инициатива свидетельствует о готовности Катара проявлять большую гибкость при поставках СПГ и качественно удовлетворять потребности клиентов.

В начале лета Катар заявил о готовности увеличить производство СПГ с нынешних 77 млн тонн в год до 100 млн к 2020 году. В настоящее время эта страна находится под санкциями со стороны ряда арабских государств в связи с обвинениями в поддержке терроризма.

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