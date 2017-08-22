Соглашение между Россией и Беларусью допускает возможность поставок нефти меньше 24 млн тонн

Соглашение между Россией и Беларусью допускает возможность поставок российской нефти в объеме, меньше, чем 24 млн тонн, указанных в индикативном балансе. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"У нас в индикативном балансе прописано 24 млн тонн. Это тот объем, который имеет право получить Беларусь. В рамках урегулированных взаимоотношений есть определенные возможности, в том числе поставлять нефть в меньшем объеме, но при этом эта доля возможна к реализации нашими белорусскими партнерами и, соответственно, в общем объеме это будет составлять не более 24 млн тонн", - отметил министр, которого цитируют российские СМИ.

Согласно балансу, Россия поставляет в Беларусь 24 млн тонн, из которых 18 млн тонн направляется на нефтеперерабатывающие заводы республики. Оставшиеся 6 млн тонн Беларусь может отправлять на экспорт в третьи страны, не называя это реэкспортом.