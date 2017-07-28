ОАЭ пожертвовали $10 миллионов на борьбу с холерой в Йемене

ОАЭ пожертвовали 10 миллионов долларов, чтобы поддержать усилия Всемирной организации здравоохранения в борьбе с холерой в Йемене, сообщает эмиратское информагентство WAM.

О пожертвовании заявил вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

По его словам, шаг сделан "в целях ограничения распространения болезни и Ее негативных последствий, лечения заболевших и предоставления лечения и медицинской и социальной помощи для йеменцев".

Эксперты Международного комитета Красного Креста полагают, что к концу года холерой может заболеть каждый 45-й житель Йемена. К этому привело разрушение в стране водной инфраструктуры из-за боевых действий. В рабочем состоянии находится также менее 45% медицинских учреждений. Сложившаяся ситуация может привести к развитию других болезней, таких как малярия и лихорадка денге.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

По данным УВКПЧ ООН, с начала боевых действий в стране погибло свыше пяти тысяч мирных граждан, еще более восьми тысяч ранены.