Последнее обновление: 25.07.2017 10:10

Deutsche Bank может вывести 300 млрд евро из Британии из-за Brexit

Крупнейший в Германии коммерческий банк Deutsche Bank AG может вывести около 300 млрд евро с баланса своего британского подразделения во Франкфурт из-за оттока клиентов и активов на Европейский континент после решения о Brexit. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Банк собирается начать перевод активов в сентябре 2018 года, а завершить его рассчитывает в марте 2019 года. Информировать клиентов об этом он начнет сентябре этого года, пишет агентство. 300 млрд евро - это фактически одна пятая баланса Deutsche Bank.

В банке отказались комментировать эту информацию. Ранее гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан заявлял, что готовится к тяжелому выходу Британии из ЕС и что большинство сделок, которые банк проводит в Лондоне, могут быть переведены во Франкфурт.

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