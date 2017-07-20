Траты ООН на гумпомощь за семь лет увеличились на 140%

Траты Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН на гуманитарную помощь увеличились на 140% за семь лет из-за кризисов в различных странах мира, заявили в четверг в ВПП.

Стоимость программ ВПП в 2015 году составила 5,3 миллиарда долларов, тогда как в 2009 году — 2,2 миллиарда. При этом сразу в двух регионах мира – в восточной и центральной Африке, а также на Ближнем Востоке и в северной Африке — произошли сложные продовольственные кризисы, на которые уходит 70% от общего финансирования организации.

В настоящий момент четырем странам мира грозит голод, и ВПП ощущает недостаток финансирования на работу в этих государствах. В Нигерии программы ВПП профинансированы только на 65%, в Сомали — на 49%, в Южном Судане — на 33% и в Йемене — на 37%. На оказание гуманитарной помощи в этих странах не хватает порядка 758 миллионов долларов.

Всего ВВП необходимо 9,1 миллиарда долларов для оказания гуманитарной помощи 85 миллионам нуждающихся в 77 странах мира.

В ВПП уверены, что улучшение гуманитарного доступа может снизить затраты на оказание помощи на один миллиард долларов ежегодно. Еще 2,2 миллиарда можно сохранить, если страны, нуждающиеся в помощи, будут лучше справляться с изменениями климата и политическими и социальными потрясениями.