Последнее обновление: 13.07.2017 18:00

Лавров призвал Запад не ставить Украину перед выбором между Россией и ЕС

Москва призывает западные страны не ставить Украину перед выбором "или-или" — либо она с ЕС, либо с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы очень хотим добрососедства с Украиной и хотим, чтобы наши западные коллеги, которые выстраивают целый ряд своих программ, включая "Восточное партнерство", не ставили наших соседей, включая Украину и любые другие страны, перед выбором "или-или", - сказал Лавров, выступая в фонде имени Кербера.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

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