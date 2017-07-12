Германия заработала на кризисе в Греции 1,34 млрд евро

Кредиты для Греции и покупка греческих облигаций принесли Германии доходы в размере 1,34 млрд евро. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на ответ министерства финансов ФРГ на вопросы фракции "зеленых" в бундестаге.

Так, кредит Афинам по линии государственного банка KfW принес Берлину проценты на сумму в 393 млн евро. Доля прибыли, полученной ФРГ с 2015 года в рамках программы Европейского центробанка по выкупу греческих облигаций, составила 952 млн евро.

"Зеленые" призвали правительство ФРГ перечислить Греции эту прибыль. "То, что Германия зарабатывает на кризисе в Греции, возможно, легально. Но в моральном смысле солидарности это нелегитимно", - приводит Süddeutsche Zeitung слова эксперта "зеленых" по бюджетным вопросам Свена-Кристиана Киндлера.