Столтенберг рассказал о помощи стран НАТО Украине в рамках трастовых фондов

Страны НАТО в рамках трастовых фондов уже предоставили Украине помощь почти на 40 миллионов евро, сообщил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Киеве.

"НАТО будет и дальше предоставлять Украине практическую помощь. Сегодня мы пересмотрели нам комплексный пакет помощи для Украины — через десять разных трастовых фондов страны НАТО выделили почти 40 миллионов евро в поддержку Украины в таких отраслях, как командование, управление, киберзащита, медицинская реабилитация. Сейчас мы работаем над тем, чтобы предоставить Украине оборудование спутниковой связи", - сказал генсек на пресс-конференции с президентом Украины.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

О создании пяти трастовых фондов для помощи Украине было объявлено во время саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года, позже были созданы еще несколько фондов помощи.