МВФ может дать Украине больше времени на земельную реформу

Международный валютный фонд может дать Украине больше времени на подготовку земельной реформы, одного из ключевых условий выделения очередного транша в рамках $17,5-миллиардной программы.

"Очевидно, есть некоторые различия во взглядах внутри Украины. Мы считаем, что нужно немного больше времени и обсуждений, чтобы придумать (решение) о том, как проводить земельную реформу", - сказал глава миссии МВФ Рон ван Роден.

Он допустил, что вопрос о проведении земельной реформы может быть отложен до следующего пересмотра выполнения Киевом условий программы, но в то же время призвал поторопиться с приватизацией.

"За последние три года они не продали ни одной компании, поэтому пришло время проявить политическую волю и выставить госпредприятия на продажу", - сказал он, выступая на конференции в Лондоне.

Весной МВФ выделил Украине очередной $1 миллиард и был готов предоставить до конца года еще три транша на общую сумму $4,5 миллиарда: $1,9 миллиарда по итогам четвертого пересмотра программы в мае и по $1,3 миллиарда в августе и ноябре при условии выполнения взятых обязательств.

В опубликованном весной меморандуме Киев пообещал фонду провести законы для пенсионной реформы через парламент к концу апреля, а о создании рынка земли - до конца мая.

Национальный банк Украины сообщил вчера, что в связи с задержкой реформ сократил прогноз поступлений финансовой помощи от МВФ до конца 2017 года до $3 миллиарда с ожидавшихся $4,5 миллиарда.

К кредитам фонда привязаны и деньги других доноров, поступающие в казну напрямую, включая помощь ЕС и гарантии США, под которые Украина выпускает еврооблигации.