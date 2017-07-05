Минфин РФ в июле сведет к минимуму покупки валюты на рынке

Министерство финансов РФ с 7 июля по 4 августа 2017 года будет ежедневно покупать валюту на рынке на сумму всего 3,5 миллиона рублей по сравнению с 2,1 миллиарда рублей в прошлом месяце, сообщило ведомство.

Объем интервенций сократится в 600 раз и станет минимальным с начала проведения операций - с февраля 2017 года.

Опрошенные Reuters аналитики ожидали сокращения объема интервенций в июле в два раза до 1,3 миллиарда рублей (около $22 миллионов по текущему курсу). Двое из восьми экспертов ожидали покупок валюты близких к нулю.

По данным Минфина, совокупный объем дополнительных нефтегазовых доходов, которые ведомство направит на покупку валюты, составит 74,3 миллиона рублей по сравнению с 45,1 миллиарда рублей в прошлом месяце.

Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей закону о бюджете, в июле 2017 года прогнозируется в размере плюс 11,7 миллиарда рублей и относительно низкий объем связан со снижением цен на нефть в июне на фоне сравнительно стабильного курса рубля, пишет Минфин.

Между тем отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам июня 2017 года от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило минус 11,6 миллиарда рублей. Отрицательная величина отклонения в основном обусловлена тем, что фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в июне оказался существенно ниже прогнозных оценок макропрогноза, заложенного в бюджете.

Российские власти в начале года договорились, не дожидаясь формального запуска нового бюджетного правила, копить дополнительные нефтегазовые доходы при цене нефти выше $40 за баррель.

На эти сверхдоходы Минфин с помощью Центробанка с 7 февраля начал покупать валюту и складировать на спецсчете казначейства в Банке России. В начале следующего года накопленная валюта будет зачислена в Резервный фонд. В проектировках федерального бюджета на 2018 год Минфин оценивает эту сумму в 678 миллиарда рублей (чуть более $11 миллиардов).

Министр экономики Максим Орешкин оценивал объем покупок валюты в 2017 году в $13 миллиардов.

Объем покупок Минфин рассчитывает ежемесячно исходя из оценки дополнительных нефтегазовых доходов в следующем месяце, скорректированной на объем фактических поступлений в предыдущий период. Нефтегазовые доходы Минфин считает на основе сложившейся цены нефти и курса рубля за предыдущий месяц, а также оценок объемов добычи и экспорта нефти и газа и цен на газ.

Операции проводятся с пятого рабочего дня месяца до четвертого торгового дня следующего месяца.

Министр финансов РФ Антон Силуанов называл основной целью валютных интервенций снижение волатильности курса национальной валюты.

Если цена нефти опустится ниже $40, министерство планирует продавать валюту, но не больше, чем купило.