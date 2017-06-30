Матвиенко попросила за месяц проработать отмену «диковатого» роуминга с Беларусью

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею отмены платного роуминга для пользователей мобильной связи, приезжающих из России в Беларусь и обратно, с которой выступил замглавы комиссии Совета Республики Нацсобрания республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Андрей Беляков.

«Конечно, диковато — между Россией и Беларусью роуминг. А мы хотим, чтобы наши люди, молодежь, регионы общались», - сказала Матвиенко на проходящем в Москве Форуме регионов России и Беларуси (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Совфеда отметила, что операторы сотовой связи «не бедные», имеют «неплохие доходы» и могли бы поддержать отмену роуминга в Союзном государстве по примеру Евросоюза, где с 15 июня 2017 года отменена плата за роуминг для абонентов всех европейских сотовых операторов.

«Давайте вас попросим — месяц на проработку с белорусскими коллегами... Проинформируйте нас, если будут барьеры, доложите. Если надо, мы законодательно подключимся, давайте мы, как Евросоюз, быстро решим», - сказала Матвиенко, обращаясь к главе Минкомсвязи Николаю Никифорову.