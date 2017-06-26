Правительство Италии выделит €17 млрд на ликвидацию проблемных банков

Правительство Италии выделит до €17 млрд на ликвидацию двух проблемных банков — Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza, передает La Repubblica.

По данным издания, €5,2 млрд будет потрачено на передачу «здоровых» активов банков кредитной организации Intesa Sanpaolo. Остальные деньги пойдут на покрытие дальнейших возможных расходов, в том числе на покрытие убытков банка.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони отметил, что банки продолжат работу в качестве подразделений группы Intesa.

​​Intesa Sanpaolo — итальянская банковская группа, одна из крупнейших банковских групп еврозоны, базируется в Турине. Была образована 1 января 2007 года в результате слияния двух ведущих итальянских банков — Banca Intesa и Sanpaolo IMI. В России действует дочерний банк — АО «Банк Интеза».

​​Intesa Sanpaolo участвовал в приватизации «Роснефти» в конце 2016 года. В частности, банк профинансировал сделку по продаже акций компании, предоставив кредит на €5,2 млрд.