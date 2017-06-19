Последнее обновление: 19.06.2017 16:59

В Варшаве проходит встреча глав правительств стран "Вышеградской группы" и Бенилюкса

В Варшаве в понедельник проходит саммит глав правительств стран “Вышеградской группы” (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) и Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург).

Главными темами переговоров премьеров должны быть будущее ЕС, миграционный кризис и совместная оборонная политика стран Сообщества в контексте разнообразных угроз, в том числе и гибридных, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

“Саммит поднимет на высший политический уровень отношения, которые до этого происходили на уровне министров иностранных дел”, - заявил по этому поводу спикер польского правительства Рафал Бохенек.

Он добавил, что встреча происходит по инициативе польского премьера Беаты Шидло.

Представитель правительства РП сообщил, что главы правительств обсудят будущее ЕС в контексте выхода из ЕС Великобритании, вопросы экономического сотрудничества и улучшение конкурентоспособности европейской экономики и укрепление общего рынка, а также миграционный кризис и пути его преодоления.

“В свете террористических, кибер- и гибридных угроз будет также обсуждаться общая политика безопасности и обороны”, - подчеркнул Бохенек.

В завершение саммита Польша торжественно передаст Венгрии годовое председательство в “Вышеградской группе”.

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