Пошлины Трампа вызвали коррекцию на биткоин-рынке

2 февраля первая криптовалюта упала ниже $100 тыс. после введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики.

Основное падение началось около 4:00, к утру биткоин восстановил позиции, но позднее вновь провалил психологический уровень.

Согласно Coinglass, за прошедшие 24 часа объем ликвидаций на крипторынке составил $540 млн — из них $482 млн пришлись на лонги.

При этом большая доля принудительно закрытых позиций относится к альткоинам с низкой капитализацией из раздела «другие».

Крупнейшие цифровые активы тоже продемонстрировали просадку. Ethereum провалил $3100, снизившись на 6,6% за сутки.

Сильнее всех пострадали SOL (-17,5%) и DOGE (-14,1%). ADA потеряла 9,8%, откатившись до $0,88.