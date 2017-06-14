Еврокомиссия хочет ужесточить контроль за клирингом операций в евро после Brexit

Европейская комиссия разработала правила, которые позволит ей блокировать деятельность компаний, находящихся за пределами ЕС и не подчиняющихся законодательству ЕС, по клирингу операций в евро. Разработанное Еврокомиссией предложение теперь должно пройти процедуру одобрения правительствами всех государств-членов ЕС и Европарламента.

Одним из факторов, вызвавших необходимость такой меры, является предстоящий выход Великобритании из Европейского союза. "Brexit несет в себе существенные риски финансовой стабильности в ЕС", - говорится в тексте документа. После завершения выхода Великобритании из ЕС значительная часть операций с деривативами, номинированными в евро, будет проводиться вне юрисдикции Евросоюза.

Согласно предложенным правилам, Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) совместно с центробанками отдельных стран сможет решить, что та или иная клиринговая компания является системно важной для финсистемы ЕС в целом, после чего Еврокомиссия может предписать такой компании перенести связанные с евроклирингом операции на территорию ЕС.

По словам экспертов, это решение может поставить под угрозу бизнес многих британских компаний и лишить Лондон статуса одного из центров клиринга операций в евро. Объем таких операций, проводимых в британской столице, иногда достигает $900 млрд в сутки.

При этом руководители клиринговых компаний в Лондоне опасаются, что ЕК может пойти еще дальше и ввести лимит на объем таких операций, проводимых за пределами ЕС.