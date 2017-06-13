В Венгрии одобрен законопроект о финансировании НПО иностранцами

Парламент Венгрии одобрил законопроект о финансировании НПО со стороны иностранцев, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что Венгрия внесет некоторые поправки в законодательство о финансировании НПО со стороны иностранцев в соответствии с замечаниями Совета Европы. Данные поправки будут касаться санкций в отношении не соблюдающих требования НПО, а также вопросов публикации данных об иностранном финансировании.

По данным агентства, за законопроект проголосовали 130 человек, против — 44. Он обяжет НПО с ежегодным финансированием из-за рубежа в более чем 24 тысячи евро регистрироваться как "организации с зарубежной поддержкой". В ином случае такие организации могут быть закрыты.

В апреле Еврокомиссия провела дискуссию о внутренней политике Венгрии, в том числе о законе о высшем образовании, позволяющем закрыть принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса Центрально-Европейский университет (CEU), а также о возможном законодательстве о финансировании НПО и обсуждении мер по противостоянию Брюсселю. По ее итогам первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс отметил, что Еврокомиссия считает необходимым провести политический диалог с премьер-министром страны Виктором Орбаном и правительством Венгрии об их видении приоритетов развития страны и будущего Евросоюза. При этом он сообщил, что ЕК не наблюдает угрозу принципу верховенства права в Венгрии.