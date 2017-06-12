Молдова получит 27 млн долларов на борьбу с климатическими изменениями

Всемирный банк предоставит Молдове финансовую помощь в размере 27 миллионов долларов: средства будут направлены на борьбу с климатическими изменениями. Об этом сообщил региональный директор Всемирного банка по Молдове Алекс Кремер.

«Финансовая помощь должна будет способствовать снижению рисков от природных катаклизмов, подобных тем, что произошли в Молдове 21 апреля (обильные снегопады, морозы и шквалистый ветер – ред.), и в результате которых пострадали сельскохозяйственные угодья и лесные массивы», - отметил Кремер.

Средства будут выделены Молдове несколькими траншами до 2020 года. Деньги пойдут, прежде всего, на поддержку аграриев и защиту лесных массивов страны.

Молдова сотрудничает со Всемирным банком с 1992 года. За этот период стране была оказана финансовая помощь, объем которой превышает миллиард долларов.