СМИ сообщили о планах Британии сократить бюджет на борьбу с терроризмом

Власти Великобритании планируют в 2017 году сократить бюджет профильного контртеррористического ведомства, пишет газета Times.

Из документов МВД страны, оказавшихся в распоряжении издания, следует, что контртеррористическое ведомство – управление по безопасности и борьбе с терроризмом (OSCT) — ждет сокращение финансирование на 3,7% без учета инфляции — с 856 миллионов фунтов стерлингов до 824 миллионов.

Сообщается, что ведомство занимается формированием общей антитеррористической стратегии страны и сотрудничает со службами MI5, MI6, а также полицией. Однако, как заявило МВД, сокращение бюджета OSCT в основном коснется направлений, не связанных с борьбой с терроризмом.

За последние 2,5 месяца в Великобритании произошли три теракта. Вечером 3 июня в лондоне произошел теракт: автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые — в тяжелом состоянии.

В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.