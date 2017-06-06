План Путина вернуть миллиарды из офшоров дал обратный эффект

Часть самых богатых россиян перестала быть налоговыми резидентами страны, чтобы избежать последствий принятого в 2014 году закона, по которому они должны декларировать свои офшорные активы, сказали Reuters бизнесмены о практике, которая могла бы утаивать активы на миллиарды долларов от российских налоговиков.

Более десятка интервью с российскими олигархами, их менеджерами, юристами, нынешними и бывшими чиновниками свидетельствуют, что целый сегмент российских крупных активов находится теперь в руках нового класса предпринимателей - полуизгнанников, которые сохранили плацдарм дома, но находятся вне налоговой системы для резидентов, так как проводят в стране менее 183 дней в году.

"Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом - бюджет что-то потерял," - сказал Владимир Потанин, один из самых богатых людей в РФ, об этой практике.

Сам Потанин, совладелец горно-металлургического гиганта Норильский никель, остался налоговым резидентом, но знает, что многие его коллеги поменяли налоговое резидентство из-за закона о деофшоризации, сохранив при этом часть инвестиций в России.

Двое других участников списка 100 богатейших бизнесменов РФ по версии журнала Forbes сказали Рейтер, что они перестали быть налоговыми резидентами, чтобы не подчиняться закону. Они говорили на условиях анонимности, так как опасались навредить своим бизнес-интересам в стране.

Еще двое крупных бизнесменов не сказали, как они сами поступили, но как и Потанин, знают о смене резидентства многих своих коллег.

Официальной статистики о том, сколько людей стали налоговыми нерезидентами РФ с момента принятия закона, нет. Также нет публичных данных о размере активов, которыми владеют эти предприниматели.

Адвокатское бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры сказало, что провело исследование, поговорив с представителями банков, консультантами и бенефициарами контролируемых иностранных компаний (КИКов) – в общей сложности почти с тремя сотнями состоятельных россиян.

Бюро выяснило, что 40 процентов бенефициаров КИКов решили отказаться от статуса российского налогового резидента и еще 9 процентов перевели активы на родственников-нерезидентов.

Закон о деофшоризации обязывает российских налогоплательщиков раскрыть свои КИКи и постепенно начинать платить налог на нераспределенную прибыль этих компаний.

В большинстве западных стран применяется похожая практика, но для России это большие перемены, поскольку раньше налогоплательщики могли не декларировать свои доли в зарубежных активах.

Этот закон был принят по инициативе президента Владимира Путина, которая в большинстве случаев трактовалась как желание заставить россиян исполнить патриотический долг: начать платить налоги и инвестировать в активы дома. Обход этого закона путем отказа от налогового резидентства полностью законен, однако те, кто так поступили, сказали Рейтер, что понимают, что пошли наперекор ему.

В ответ на запрос Reuters Министерство экономики РФ сказало, что закон о деофшоризации находится в рамках глобальной практики, а совершенствование инвестиционного климата и формирование благоприятной предпринимательской среды являются одним из ключевых приоритетов правительства.

Эффект от реализованных мер виден в международных оценках, в частности, в улучшающемся положении России в рейтинге Всемирного банка Doing Business, сообщил Минэк.

Кремль отказался от комментариев. Министерство финансов не ответило на запрос.

Федеральная налоговая служба (ФНС), в ответ на список вопросов Reuters, отметила увеличение числа налоговых споров в части концепции фактического получателя дохода и определения права на применение норм соглашений об избежании двойного налогообложения. На сами вопросы ФНС не ответила и от дальнейших комментариев отказалась.

Значение изгнанников, которые отказываются от налогового резидентства РФ, усиливается тем, что существенная часть богатства в стране сконцентрирована в руках относительно небольшого числа людей.

Журнал Forbes оценивает состояние 200 наиболее состоятельных россиян в $460 миллиардов, что примерно равно трети номинального ВВП РФ.

"Люди вынуждены принимать решение - или сохранить бизнес в России, или быть гражданами мира и увести свои активы в офшоры или другие страны", - сказал Константин Корищенко, бывший зампред ЦБ РФ.

Бывший чиновник, сохранивший тесные связи с Кремлем и регулярно беседующий с российскими олигархами, сказал, что, по его оценке, около трети из 500 российских крупнейших бизнесменов уехали из страны за последние три года, частично из-за этого закона.

"СЕЙЧАС ЭТО НЕВОЗМОЖНО"

Некоторые собеседники Reuters сказали, что, помимо общего недоверия к государственным институтам, состоятельные россияне также отказываются от налогового резидентства из опасений, что раскрытие их офшорных компаний российским налоговым органам приведет к тому, что эта информация будет использована против них самих.

"Первое, о чем говорят предприниматели, это большое чувство недоверия. Недоверие ко всему, недоверие друг к другу, недоверие к государству", - сказал ректор московской школы Сколково Андрей Шаронов.

Один из ведущих российских бизнесменов, сидя в кожаном кресле в офисе в одном из самых престижных районов Москвы, сказал, что он принял решение об отказе от резидентства с неохотой.

Необходимость проводить большую часть года вне дома доставляет неудобства, но из-за инвестиционного климата в РФ он и его партнеры подыскивают покупателей на их российский бизнес и думают сфокусироваться на зарубежных активах, сказал он.

"Не было бы закона о КИКах, я был бы здесь и платил налоги здесь. Но сейчас это невозможно", - сказал он.

Большую часть года он проводит время в одной из стран Евросоюза, где его семья обосновалась некоторое время назад, или ездит на встречи в другие страны. Такой стиль жизни, по его словам, стал обычным для его коллег с момента принятия закона: "Многие люди жили здесь и платили налоги. Теперь они это не делают".

Другой российский миллиардер сказал Рейтер, что он и часть его знакомых перестали быть российскими налоговыми резидентами из-за этого закона.

"Мы сидим все в ожидании того, что будет хуже. И, понятно, в этой обстановке желание инвестировать снижается", - добавил он.

После трех лет рецессии российская экономика стабилизируется, но до сих пор не вернулась к устойчивому росту.

Закон о деофшоризации - это часть целого ряда факторов, которые отбивают у людей охоту инвестировать в Россию, сказал старший партнер консалтинговой компании Macro-Advisory Ltd Крис Уифер.

"Говорить об увеличении роста (ВВП) до 4 процентов, на которые надеются российские официальные лица, совершенно нереалистично без резкого роста иностранных инвестиций", - сказал Уифер.

По словам предпринимателей, говоривших с Reuters, решение последовать новым правилам предполагало значительные отчисления юристам, консультантам для аудита офшорных активов и расчета налогов, а также тонны бумажной работы, после которых они всё равно несли риски того, что будут платить дополнительные налоги.

Их также беспокоит сохранность конфиденциальной информации в стране, где на рынках лежат компакт-диски с надписями, что они содержат налоговые базы данных.

Адвокатское бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры в своем исследовании сказало, что почти две трети респондентов отметили, что они или их клиенты сталкивались с утечкой конфиденциальной информации из госорганов.

"Никто не хочет показывать деньги", - сказал один из крупнейших российских бизнесменов, который также входит в список топ-100 предпринимателей РФ по версии Forbes. Он не сказал, перестал ли он быть налоговым резидентом.