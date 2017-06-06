FT рассказала о миллиардном выкупе Катара для террористов

Власти Катара перечислили представителям террористических группировок около 1 млрд долларов за членов семьи эмира, захваченных в заложники в Ираке. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники, участвовавшие в сделке, которая произошла в апреле этого года.

Катарские власти заплатили около 700 млн долларов иранским силовикам и шиитским боевикам и еще 200-300 млн долларов - связанным с "Аль-Каидой" группировкам в Сирии, пишет издание. По информации газеты, выкуп предназначался для освобождения членов королевской семьи Катара, которые попали в заложники к боевикам во время охоты в Ираке, а также 50 военных, захваченных боевиками в Сирии.

Решение о выплате выкупа вызвало недовольство других стран в регионе и стало одной из причиной разрыва дипломатических отношений с Катаром, указывает газета.

Катар давно вызывает раздражение у соседних государств тем, что использует свои богатства для влияния на партнеров и вмешивается в дела других стран региона через дипломатические связи и с помощью спутникового телеканала "Аль-Джазира", уточняет издание.

У США была информация о выплатах Катара террористам, сообщает Wikileaks со ссылкой на письмо из почты бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. "Пока эта военная/полувоенная операция продолжается, нам следует использовать наши дипломатические и более традиционные разведывательные возможности для давления на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую и техническую поддержку "Исламскому государству" и другим радикальным суннитским группировкам в регионе", - говорится в сообщении. Дата написания текста не указана.

Накануне, 5 июня, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Йемен, Ливия, а также Мальдивские острова и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в дела других государств. Власти Катара назвали решения восьми стран необоснованными. США, Россия и Турция выступили за поддержание мира и стабильности в регионе Персидского залива.