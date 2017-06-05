Расширен перечень организаций, которые перечислят часть прибыли за 2016 год в фонд нацразвити

Более 50 организаций перечислят часть прибыли за 2016 год в государственный целевой бюджетный фонд национального развития. Об этом говорится в постановлении Совмина №403 от 31 мая 2017 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе обновлен перечень высокорентабельных организаций, которые перечислят в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода). Ранее он включал 34 организации.

Согласно постановлению, высокорентабельные организации перечислят в фонд нацразвития часть прибыли сверх части прибыли, исчисленной и перечисленной в бюджет в соответствии с п.1 указа от 28 декабря 2005 года №637 "О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития", ежемесячно равными долями с апреля по июль 2017 года (организации, указанные в пунктах 1-34 приложения) и до 1 октября 2017 года (организации, указанные в пунктах 35-52).

Национальной академии наук Беларуси, министерствам антимонопольного регулирования и торговли, архитектуры и строительства, здравоохранения, природных ресурсов и охраны окружающей среды, связи и информатизации, транспорта и коммуникаций, финансов, Государственному военно-промышленному комитету, Госкомимуществу, Государственному комитету по стандартизации, концернам "Белгоспищепром", "Белнефтехим", облисполкомам и Мингорисполкому поручено осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты средств.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.