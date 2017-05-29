На парад 3 июля приказано денег не жалеть

Лукашенко, заслушивая доклад о проведении военного парада ко Дню Независимости, поручил организовать его на высоком уровне.

"Мы приняли решение, что проводим парад в этом году. Средств на это жалеть не надо, тем более они не такие уже и большие. Он должен быть настоящим парадом, впечатляющим. Для этого и проводится. Это демонстрация, мы показываем людям, что мы не зря едим военный хлеб", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, народ должен видеть, что такое белорусская армия, чем она занимается, что состоит на вооружении.

"И увидеть лицо своих защитников, солдат Вооруженных Сил, - добавил он. - Не только армии, но и пограничников, и МВД, и МЧС".

По его мнению, на параде необходимо продемонстрировать современные образцы гражданской техники, которые производятся в стране.

"Меня беспокоит, что наши люди (не все, а значительная часть) не знают, чем живет гражданская Беларусь, что мы создаем даже в эти сложные, непростые времена. Ведь есть, что показать. И это надолго остается в памяти людей", - считает Лукашенко.