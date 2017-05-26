МВФ одобрил программу помощи Монголии на $5,5 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил программу помощи Монголии объемом $5,5 миллиарда, призванную помочь усилиям Улан-Батора в диверсификации зависимой от полезных ископаемых экономики.

Фонд в ближайшие три года выделит $434,3 миллиона на поддержание программы экономических преобразований в Монголии, а другие финансовые партнеры, такие как Азиатский банк развития, Всемирный банк, Япония и Южная Корея, также предоставят финансовую помощь.

На протяжении 2011-2013 годов экономика Монголии росла двузначными темпами, а иностранные инвесторы с удовольствием инвестировали в крупные и по большей части неосвоенные месторождения.

Однако последовавшие за этим споры с инвесторами, чрезмерные расходы правительства, совпавшие с падением экспортных цен на сырье, замедлили темпы роста экономики до 1 процента в 2016 году и привели страну к кризису.

"Это одна из крупнейших программ в истории МВФ по размеру ВВП страны, - сказал представитель МВФ по Монголии Нил Сейкер в ходе пресс-конференции в Улан-Баторе. - Главная задача - преодолеть последствия экономического пузыря, сформировавшегося за последние 15 лет".

Министр финансов Монголии Чойжилсурэн Баттогтох сказал, что главной целью экономической помощи МВФ является стабилизация экономики, установление бюджетной дисциплины и усиление конкуренции.

Он также добавил, что Монголия будет стараться к 2021 году опустить дефицит бюджета ниже 2 процентов ВВП по сравнению с 17 процентами сейчас.

Соглашение с МВФ позволит Монголии обменять $500 миллионов долговых обязательств Банка развития Монголии на новые суверенные бонды на $600 миллионов с погашением в 2024 году. Оно также подразумевает продление на три года своп-соглашения с Народным банком Китая на 15 миллиардов юаней ($2,18 миллиарда).

Монголия также согласилась сократить госрасходы, повысить налоги и пенсионный возраст, а также пообещала сохранять гибкий курс национальной валюты и усилить контроль за банковским и финансовым секторами.