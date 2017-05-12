Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле составил 21 млрд долларов

Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле составил 21 миллиард долларов против 9,8 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке, сложился на уровне 21 миллиарда долларов (9,8 миллиарда долларов в январе-апреле 2016 года). При этом, в отличие от ситуации годом ранее, определяющее воздействие на текущий уровень чистого вывоза капитала оказали операции банковского сектора по размещению средств за рубежом при продолжающемся снижении иностранных обязательств банков. Прочие секторы, напротив, выступили нетто-импортерами капитала", — говорится в сообщении.

В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор прогнозирует отток капитала из РФ на уровне 12-13 миллиардов долларов в год в 2017-2019 годах. Ранее в базовом сценарии регулятора отток капитала в 2017 году прогнозировался на уровне 13 миллиардов долларов, в 2018 году — 22 миллиардов, в 2019 году — 21 миллиард.

Чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2017 года составил 15,4 миллиарда долларов против 8,8 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года.