В Саудовской Аравии будут выдавать компенсации гражданам с низким доходом

Правительство Саудовской Аравии начнет с июля выплачивать денежные компенсации подданным с низким и средним доходом, чтобы поправить их финансовое положение, ослабленное сокращением госсубсидий, сообщил в интервью агентству Блумберг замминистра экономики и планирования Саудовской Аравии Мухаммед ат-Тувижри.

"Счет гражданина — программа по выплате наличных, чтобы компенсировать саудовским подданным с низким и средним доходом сокращение субсидий и другие меры жесткой экономии, по плану в июле начнет делать платежи", - отметил министр.

По его словам, более 11 миллионов человек обратились за финансовой поддержкой, но правительство продолжает обсуждать, сколько из них имеют право получить ее.

"Указание заместителя наследного принца Мухаммеда бен Салмана, которым мы руководствуемся, — быть настолько щедрыми, насколько это возможно, и охватить как можно больше людей", - добавил ат-Тувижри.

Ранее вице-крон-принц королевства сообщил в телевизионном интервью, что к бедному населению, которое нуждается в денежных компенсациях, относятся 10 миллионов саудовских подданных.

В то же время правительство все еще решает, какие субсидии и для какого числа людей необходимо отменить, а какие оставить.