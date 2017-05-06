ЕС в очередной раз призвал Беларусь ввести мораторий на применение смертной казни

Европейский союз вновь призывает Беларусь ввести мораторий на применение смертной казни.

"В Беларуси произошла очередная казнь - Сергея Вострикова. Европейский союз вновь подтверждает свою решительную позицию по вопросу смертной казни", - говорится в заявлении пресс-службы ЕС.

В заявлении подчеркнуто, что продолжающееся применение смертной казни идет вразрез с заявленной Беларусью готовностью взаимодействовать с международным сообществом, в том числе с Европейским союзом, по этому вопросу и рассмотреть вопрос о введении моратория на применение смертной казни.

"Европейский союз призывает Беларусь, единственную в Европе, которая все еще применяет смертную казнь, заменить остальные смертные приговоры и незамедлительно ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене", - сказано в сообщении.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.