Нефтегазовые споры с Россией подтолкнули Минск к переговорам по диверсификации закупок

Беларусь ведет переговоры по диверсификации закупок нефти. Об этом заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

"Не буду называть конкретные страны и пути поступления альтернативной нефти: переговоры идут, и их содержание является коммерческой тайной. Но определенные варианты просматриваются", - заявил И. Ляшенко в интервью газете "Республика".

По его словам, разногласия с Россией по нефтегазовой тематике заставили Минск присмотреться к возможности поставок нефти из других регионов.

"Процесс не самый простой и быстрый: необходимо найти партнеров, просчитать логистику, различные варианты, - сказал И.Ляшенко. - Продолжаем прорабатывать все эти вопросы: не в пику России, но диверсификация всегда является дополнительной подушкой безопасности для экономической устойчивости любой отрасли".

При этом он признал, что предприятия отрасли пережили непростой этап дефицита сырья.

"Получили не только проблемы, но и серьезный опыт. Учитываем его при формировании долгосрочной стратегии развития. Тем более, что рано или поздно Россия завершит налоговый маневр. Не исключено, что под давлением министерства финансов уже в 2019-2020 годах", - сказал И.Ляшенко.

Из-за разногласий в подходах к определению цены газа между Россией и Беларусью в 2016 году возник конфликт неплатежей. Россия сократила поставки нефти, из-за чего объем ее переработки белорусскими НПЗ сократился почти на 20% - до 18,6 млн тонн нефти.

В начале февраля Лукашенко заявил, что для замещения российской нефти республика ищет в других странах нефть для переработки на своих предприятиях.

"В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иране договариваемся", - сказал он.

В феврале стало известно, что Беларусь купила 600 тыс. баррелей нефти у National Iranian Oil Company (NIOC).

Между тес в апреле власти стран договорились о возобновлении поставок российской нефти в республику на уровне 24 млн тонн в год. Такие объемы будут поставляться с текущего года до 2024 года включительно.