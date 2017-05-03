Дело расхищения еврофондов: в Молдове проходят обыски

Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией и следователи Антикоррупционной прокуратуры проводят масштабные обыски по всей Молдове в рамках уголовного дела о хищении европейских инвестиционных фондов.

Как сообщила руководитель пресс-службы антикоррупционного центра Анжела Старински, речь идет о расследовании уголовного дела, связанного с хищением в особо крупных размерах европейских инвестиционных фондов в Криулянском районе (центр Молдовы).

Ранее по аналогичному делу о коррупции был арестован министр транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы Юрие Киринчук.