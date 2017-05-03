Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов

Всемирный банк (ВБ) выделил Украине кредит в 150 миллионов долларов на поддержку экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса, говорится в пресс-релизе Группы ВБ.

По заявлению директора Всемирного банка по Украине, Молдове и Беларуси Сату Каконена, страна обладает большим потенциалом, но сохраняются серьезные препятствия для экспорта, в том числе затруднен доступ к кредитам для малых и средних предприятий, пишет РИА Новости.

Программа будет реализована Укрэксимбанком, который предоставит субкредиты банкам-участникам. Деньги пойдут на проекты в таких областях, как водоснабжение, отопление, энергетика, строительство дорог, соцзащита и здравоохранение.

Всемирный банк ранее намеревался выделить Киеву средства по ускоренной процедуре, но перенес рассмотрение вопроса с 31 марта на 2 мая. Это было связано с тем, что Международный валютный фонд (МВФ) в конце марта решил перенести на неопределенный срок предоставление стране нового транша в миллиард долларов.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов, последний из них — в сентябре 2016 года. В этом году страна рассчитывает получить еще около 5,4 миллиарда долларов.

К траншам МВФ привязаны деньги и от других финансовых институтов и международных кредиторов, одним из крупнейших выступает Всемирный банк (входит в одну группу с МВФ). Всего с 1992 год банк выдал Украине 12 миллиардов долларов кредитов на 70 различных проектов.