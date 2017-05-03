«Северный поток-2» получит бридж-кредит на €6,65 млрд

Европейские партнеры «Северного потока-2» и «Газпром» предоставят компании-оператору проекта Nord Stream 2 AG бридж-кредит на €6,65 млрд, сообщил Газпром.

Соглашение об этом было подписано 30 апреля, срок его действия — до конца 2019 года. Ставка составит 6%, агент по кредиту — Glas Trust Corporation Ltd. Это промежуточный кредит, он будет предоставлен до того, как Nord Stream 2 AG сможет привлечь проектное финансирование, говорится в сообщении Газпрома.

Nord Stream AG-2 планирует построить газопровод длиной 1200 км по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину. Маршрут пройдет вдоль газопровода «Северный поток». Проект оценивается в €9,5 млрд. В конце апреля «Газпром» согласовал схему финансирования с европейскими компаниями — участниками проекта: Shell, Uniper, Wintershall, Engie и OMV. Пять европейских компаний обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, или €4,75 млрд.

Изначально предполагалось, что партнеры вместе с Газпромом станут акционерами проектной компании Nord Stream 2 AG, а основной объем финансирования (70%) дадут банки. Но в июле 2016 года польский антимонопольный регулятор не разрешил западным компаниям войти в проект, и схему финансирования пришлось изменить.

Предполагалось, что из €4,75 млрд €1,4 млрд будет выдано в виде долгосрочных кредитов, а остальное (как раз половина от €6,65 млрд) — в виде краткосрочных кредитов и банковских гарантий.