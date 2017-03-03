Конгресс США может вдвое сократить военную помощь Украине

Комитет Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям планирует выделить в 2017 году 150 миллионов долларов на военные нужды Украины. Об этом говорится в проекте окончательной версии расходов на оборону в текущем финансовом году, опубликованном на сайте нижней палаты американского парламента. Как ожидается, документ будет представлен на голосование Палаты представителей 3 марта.

Эта сумма будет направлена, в частности, на обучение и экипировку украинских военных, закупки летального оборонительного оружия, материально-технического обеспечение и поддержку разведывательной деятельности, говорится в законопроекте. Средства будут находиться в распоряжении министра обороны до конца финансового года 30 сентября.

Таким образом, запланированная Вашингтоном на военные нужды Украины сумма в 2017 году вдвое меньше, чем выделенная годом ранее. В оборонном национальном бюджете Соединенных Штатов на 2016 год были заложены средства в 300 миллионов долларов для оказания военной помощи Киеву.