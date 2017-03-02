Торги валютами на БВФБ с 6 марта увеличиваются на час

С 6 марта 2017 г. продолжительность торговой сессии по иностранным валютам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» увеличивается на 1 час. Соответствующие изменения в Операционный регламент торгового дня по сделкам покупки, продажи, конверсии иностранной валюты утверждены решением правления БВФБ от 27 февраля 2017 г.

Как сообщает Нацбанк, торги иностранными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» с 6 марта будут проводиться ежедневно с 10.00 до 13.00, период закрытия отменяется.

В связи с увеличением продолжительности торговой сессии, по результатам которой Нацбанком устанавливаются официальные курсы белорусского рубля к иностранным валютам, время публикации курсов на официальном сайте Нацбанка также смещается на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, будут доступны на сайте Национального банка ориентировочно с 14.00.

Кроме того, для участников биржевых торгов оптимизирован порядок проведения расчетов по итогам совершенных сделок. Такая мера позволит повысить оперативность проведения расчетов по итогам торгов иностранными валютами и, как следствие, стимулировать дальнейшее развитие биржевого сегмента внутреннего валютного рынка.

Национальный банк также инициирует иные меры, направленные на расширение возможностей участников внутреннего валютного рынка. В ближайшее время с участием представителей банков, субъектов хозяйствования, БВФБ и Нацбанка будут выработаны предложения по дальнейшему развитию инструментов внутреннего валютного рынка, определению «наилучшей практики» проведения валютных операций с учетом потребностей субъектов валютных операций и в интересах участников рынка.